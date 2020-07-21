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Aktüel

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:31:05 -
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi İlyasköy Kavşağı'nda arkadaşı Seyit Ahmet Taner V. ile yürüyen Ekrem Kara'ya (26), yanına yaklaşan minibüsteki bir kişi tarafından tabancayla 4 el ateş edildi.

Bacağından yaralanan Kara, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bir kurşunun pantolonunu sıyırdığı Seyit Ahmet Taner V. ise saldırıyı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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