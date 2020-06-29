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Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:28:38 -
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Orta Mahalle Çakmakçılar Caddesi’nde Ö.Ç. ile Yaşar Killik arasında çıkan tartışma büyüdü.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.Ç'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Killik ile olay yerinde bulunan Hasan Karalı yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Killik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karalı, müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ç’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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