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Aktüel

Samsun’da silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kadının silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:44:17 -
Samsun’da silahla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun’da bir kadının silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde saat 02.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol bacağından yaralanan T.K. (29) adlı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili H.K. ve A.Ş.’yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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