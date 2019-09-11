Samsun'da silahla yaralama Kız kardeşiyle görüştükleri iddiasıyla 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun’un İlkadım ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kıran Mahallesi'nde, T.S, kız kardeşiyle görüştükleri iddiasıyla Sinan A. (23) ve Fatih D’yi (24) bacaklarından silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli T.S, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.

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