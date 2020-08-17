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Aktüel

Samsun'da "silahla yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:48:39 -
Samsun'da "silahla yağma" suçundan aranan hükümlü yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda "silahla yağma"dan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (38) yakalandı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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