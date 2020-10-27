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Aktüel Samsun'da silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk ev sahibini yaraladı
Aktüel

Samsun'da silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk ev sahibini yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:28:56 -
Samsun'da silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk ev sahibini yaraladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun misafir olduğu evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu ev sahibi kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde, 7 yaşındaki çocuğun misafir olarak gittiği evde oynadığı silah ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi ev sahibi B.Ç'nin (37) ayağına isabet etti. Özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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