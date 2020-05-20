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Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç ve aydınlatma direği devrildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:15:39 -
Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç ve aydınlatma direği devrildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şiddetli rüzgar, ağaç ve aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle sanayi sitesindeki bir oto tamircisi önünde bulunan ağaç kırıldı.

Kırılan ağacın bir bölümü, iş yerinin önünde bulunan araçların üzerine düştü, araçlarda hasar oluştu.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ağacı keserek kaldırdı.

Fazılahmet Paşa Mahallesi 112. Sokak'ta da devrilen ağaç ise yolun kapanmasına yol açtı. Ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Vezirköprü-Havza kara yolunda bulunan bir aydınlatma direği de devrildi.

Elektrik arıza ekiplerinin çalışması sırasında yol trafiğe kapatılarak, ulaşım bir süre tali yoldan sağlandı.


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