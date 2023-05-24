Samsun’da salep orkidesinin hasadına başlandı

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek ile dondurmada kullanılan ürünün üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER) Başkan Yardımcısı Cihan Fatih Yıldırım, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle salep orkidesi hasadına geç başladıklarını söyledi.

Özel izinle üretim

Hasadın yaklaşık 1 ay süreceğini belirten Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan özel izinle salep üretimi yaptıklarını anlattı. Yıldırım, salep üretmek isteyenlere bakanlığın verdiği izinle tohum sattıklarına işaret etti. “Üreticilere salebin nasıl üretildiğini öğrettikten sonra alım garantisi veriyoruz. Piyasanın en iyi fiyatından 10 yıl alım garantisi verdiğimiz için gönül rahatlığı ile salep üretimini yapabiliyorlar” dedi.

Salep üretimini artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları bildirdi: “Amaç küçük alanda daha fazla getirisi olan ürünü üretmek. Salebin getirisi güzel olduğu için çiftçilerimiz bu ürüne yönelmeye başladı. Sadece 19 Mayıs ilçesinde 50 dönümün üzerinde dikili alan var. Samsun genelinde ise 150 üreticinin 70 dönümde üretimi var.”

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