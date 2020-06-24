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Aktüel

Samsun'da sağanak sonucu 500 dönüm ekili arazi zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:25:34 -
Samsun'da sağanak sonucu 500 dönüm ekili arazi zarar gördü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak nedeniyle çayın taşması sonucu ekili arazilerde zarar oluştu.

Çal Mahallesi Kayalı mevkisinde Kaylar Çayı'nın sağanak sonucu taşması nedeniyle ekili arazileri su bastı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vezirköprü Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, su basan arazilerde incelemede bulundu.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, buğday, mısır ve ayçiçeği bulunan tarım arazilerinin yanı sıra bahçelerin sel suları altında kaldığını söyledi.

Bölgede 500 dönüm alanın zarar gördüğünü belirten Kaya, sel sularının halen arazide bulunduğunu, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışması yapılacağını kaydetti.


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