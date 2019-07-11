Samsun'da rüşvet operasyonu: 8'i adliyeye sevk edildi Samsun'da İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Samsun merkez ile Çarşamba, Terme, Ladik ve Havza ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında zabıt katibinin de bulunduğu 11 zanlıdan 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Çarşamba Adliyesinde görevli bir zabıt katibinin, tutukluyu cezaevinden çıkarma vaadiyle yakınlarından rüşvet aldığı iddiasıyla Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen çok sayıda ihbar mektubu üzerine çalışma başlatılmış, iki gün önce düzenlenen operasyonda "rüşvet, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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