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Samsun’da otomobil takla attı: 3 kişi yaralı

Otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:59
Samsun’da otomobil takla attı: 3 kişi yaralı

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Denizli’ye giden Mehmet Tekinbaş (48) idaresindeki 20 SH 091 plakalı otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Tekinbaş, eşi Sultane Tekinbaş ve kızları İlknur Tekinbaş (26) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:59
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