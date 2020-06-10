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Aktüel

Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:12:34 -
Samsun'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Mehmet Ceylan (66) yönetimindeki 55 ACA 50 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Bayram Mahallesi sapağında, Bülent Karaman idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Biriminin 55 ACM 929 plakalı kamyonetiyle çarpıştı.

Yaralanan Mehmet ile eşi Cemile Ceylan (69), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu kara yolunda trafik akışının bir süre kesilmesi nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

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