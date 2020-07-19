  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:06:12 -
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 8 kişi yaralandı.

Havva Dönmez'in kullandığı 55 LS 290 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Dereköy mevkisindeki kavşakta, Erhan Arslan idaresindeki 55 AZN 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Havva Dönmez ve araçlarda bulunan Selma Kara, Şuranur Arslan, Elmas Saroğlu, Ömer Faruk Arslan, Fatma Uzun, Mustafa Ege ile Baturalp Dönmez yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atakum'daki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı