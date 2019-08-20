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Samsun’da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:37
Samsun’da otomobil hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi ile Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 2 ayrı otomobilin çalınması olayıyla ilgili A.U. (16) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, H.G. (18) ise AsayişŞube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:37
  1. doğa

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