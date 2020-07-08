  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Bariyere çarparak devrilen otomobilin motoru 20 metre ileriye fırladı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:34:19 -
Samsun'da otomobil devrildi: 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Aydın Dalkıç'ın (34) kullandığı 06 BZY 612 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin yerinden çıkan motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Arzu (30), Muhammet Efe (9) ve Emir Berk Dalkıç (9) ile Aysel Söyler (51) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı