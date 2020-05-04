  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2020 yılı 4 aylık dönemde 168 bin 860 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 80 bin 947 cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 21:33:59 -
Samsun’da ölümlü kazalar yüzde 50 azaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2020 yılı 4 aylık dönemde 168 bin 860 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 80 bin 947 cezai işlem uygulandı. Ölümlü trafik kazaları yüzde 50 azaldı.



Samsun Valiliği tarafından 2 - 8 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Karayolu Trafik Haftası nedeniyle trafik kazaları ve denetim sayılarına ilişkin veriler açıklandı.


Polis sorumluluk alanında 2020 yılı 4 aylık dönemde, 2019 yılının aynı dönemine oranla ölümlü trafik kazalarında yüzde 50, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 15, maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 8, yayaların karıştığı kazalarda ise yüzde 21 azalma meydana geldiği ve 2020 4 aylık dönemde 168 bin 860 araç ve sürücüsü kontrol edildiği 80 bin 947 cezai işlem uygulandığı duyuruldu.


Korona virüsü ile ilgili gerekli çalışmaların da uygulandığı belirtilen duyuruda vatandaşlar trafik konusunda daha duyarlı davranmaya davet edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı