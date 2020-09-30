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Aktüel Samsun'da narkotik uygulamasında 7 zanlı yakalandı
Aktüel

Samsun'da narkotik uygulamasında 7 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:30:33 -
Samsun'da narkotik uygulamasında 7 zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde yapılan uygulamada 136 kişi, 16 araç, 5 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 5 kişi hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 30,64 gram esrar, 98 kapsül sentetik hap, 99,96 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Uygulamada 7 zanlı gözaltına alındı.


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