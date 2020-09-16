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Aktüel Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı
Aktüel

Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:26:17 -
Samsun'da narkotik köpeği "Ozon" ile düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Müstecep Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 244 kök Hint keneviri, 2 bin 428 gram skunk, elektronik terazi, ruhsatsız tabanca, 89 fişek, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, buna ait 2 şarjör ve 4 fişek, 2 faturasız kurusıkı tabanca, komando bıçağı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda, ev sahibi gözaltına alındı.

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