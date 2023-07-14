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Yerel Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yerel

Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-07-14 07:29:00 -
Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Cevahir (45) idaresindeki 55 TL 949 plakalı motosiklet ile Aydın S. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şenol Cevahir kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Cevahir'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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