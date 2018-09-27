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Samsun'da misafirin yaptığı 'pes artık' dedirtti

Bir kişi misafir oldukları evde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:34
Samsun'da misafirin yaptığı 'pes artık' dedirtti


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. A.S. adlı şahıs, arkadaşı M.Ş. ile birlikte aynı evde kaldıklarını, evlerine misafir olarak gelen biri kadın 2 kişinin bir gece evde kaldıklarını ve kendisinin sabah işe gittiğini, akşam geri döndüğünde misafirlerin evde olmadığını, parasının ve arkadaşının cep telefonunun çalındığını ileri sürerek polise şikayette bulundu.

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri söz konusu hırsızlık olayıyla ilgili evde misafir olarak kalan E.K.'yi (31) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana E.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili bir kadının arandığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:34
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