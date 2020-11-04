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Aktüel Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı
Aktüel

Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:19:34 -
Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi hafif yaralandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli komiser yardımcısı Yavuz Canbaz'ın (27) kullandığı 06 AZ 800 plakalı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait minibüs, Samsun-Ordu kara yolu 79. kilometresi Kozluk mevkisinde kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti.

Minibüs, yağıştan dolayı zeminin ıslak olmasının etkisiyle devrildi.

Kazada sürücü Canbaz ile yanında bulunan polis memuru Gökhan Ünlü (29) hafif yaralandı. Araçtaki diğer polis memuru Rıza Kaptan ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis memurlarının malzeme almak için Trabzon'dan Ankara'ya gittiği öğrenildi.


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