0553 313 94 23

Samsun’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, geçen sene kilosu 22 TL olan canlı hayvana, bu sene zam yapılmadığını söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
Samsun’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, geçen sene kilosu 22 TL olan canlı hayvana, bu sene zam yapılmadığını söyledi.


İslam alemi 11 Ağustos’ta Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslami usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



“Kurbanlık fiyatlarına bu sene zam yapılmadı”


Bu sene kurbanlıklara zam yapılmadığını ifade eden Başkan Erdal Doğan, “Kurbanlık fiyatlarında bu sen pek bir değişim olmadı. Geçen seneyle aynı fiyatlar. Dişi sığır etinin canlı kilo fiyatı 20 liradan satılıyor. Erkeğin canlı kilo fiyatı da 22 liradan satılıyor. Küçükbaşlar da ortalama bin 500 lira civarında satılıyor. Geçen seneye oranla küçükbaş kurbanlıkların sayısı artarken, büyükbaşların sayısı ise azaldı. Küçükbaş beslemenin büyükbaşa göre daha maliyetsiz olduğundan dolayı böyle bir durum olduğunu düşünüyoruz. Şu da bir gerçek ki canlı hayvan varlığı her geçen gün azalıyor” dedi.



“FETÖ’cülerin temizlenmesi kurban satışlarını arttırdı”


FETÖ mensuplarının kurban piyasasından çekilmesiyle birlikte oluşan güven ortamında besicilerin işlerinin arttığını vurgulayan Erdal Doğan, “Kurbanlık satışında normal şartlarda aşırı azalma ve çoğalma olmaz. Geçmiş yıllarda FETÖ’cülerin piyasada olması besicileri olumsuz etkiliyordu. Çünkü bunlar, kurban olmayan hayvanları da kestiriyor ya da paralarını alıyorlardı. Paraları da farklı yerlere bağışlıyorlardı. Şimdi ise memleketimiz bu hastalıklardan kurtulduktan sonra kurban piyasası canlandı. Biz besiciler de bu örgütün temizlenmesinden dolayı oldukça memnunuz. Vatandaşlar ibadetlerini artık daha güvenli bir şekilde yapabiliyorlar” diye konuştu.


Son olarak kurbanlıkların kontrol edilmesi ve kesilecek hayvanın başında durulması gerektiğini belirten Doğan, şunları söyledi:


“Kurban bir ibadettir. Vatandaşlar, gerekli şartları taşımayan hayvanları kurbanlık olarak almasınlar. Kurbanlık olmayan hayvanları satanlar hem besicinin emeğiyle oynuyorlar hem de vatandaşların ibadetlerine gölge düşürüyorlar. Kurban edilecek hayvanda olması gereken bazı şartlar var. Vatandaşlar kurbanlık alırken bunlara dikkat etsin. Kurbanlık alırken, işi bilen insanlardan yardım almakta fayda var.”


Samsun’da kurbanlık fiyatları dişi sığır etinin canlı kilo fiyatı 20, erkeğin canlı kilo fiyatı da 22 liradan satılıyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı da geçen sene gibi bin 500 TL arasında satılıyor. Samsun genelinde 25 bin civarında kurbanlık büyükbaş hayvan bulunurken, küçükbaş kurbanlıkların ise geçen seneye göre artarak 25 binden fazla olduğu belirtiliyor.


Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal medyada alay konusu oldu
    1. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
    2. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
    3. İntihar eden polis memuru toprağa..
    4. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
    5. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
    6. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    7. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    8. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    9. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    10. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    11. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    12. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    13. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    14. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    15. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    16. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    17. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    18. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    19. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    20. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    21. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    22. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    23. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    24. Adana Büyükşehir’de gündem..
    25. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    26. İran'dan dünyayı şoke eden açıklama!..
    27. Engelli bireylerin plaj keyfi
    28. ABD’nin ‘destek gönderin’ demişti!..
    29. Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz,..
    30. Hayvanları kurtarmak isteyen itfaiye..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”