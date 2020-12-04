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Aktüel Samsun'da kumar oynayan ve oynatan 31 kişiye para cezası
Aktüel

Samsun'da kumar oynayan ve oynatan 31 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:51:14 -
Samsun'da kumar oynayan ve oynatan 31 kişiye para cezası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kumar oynadıkları belirlenen 31 kişiye para cezası verildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir şüphelinin kumar oynanması için yer sağladığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise bir kişinin kiraladığı ikamette kumar oynattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kahvehane şeklinde düzenlenen ikamette yapılan aramada 13 deste iskambil kağıdı ve 3 yazboz defteri bulundu. İkamette bulunan 7 kişiye de toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

Başka bir kişinin kiraladığı ikamette kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda da 7 kişinin oyun oynadığı, 5 kişinin ise çatı kısmında gizlendiği belirlendi.

Burada kumar oynayan 12 kişiye de 38 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda kumar oynatılmasına imkan sağlayan 4 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.


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