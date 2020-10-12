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Aktüel Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 277 bin lira ceza
Aktüel

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 277 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:16:21 -
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 277 bin lira ceza

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 1 milyon 277 bin 380 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1037 kişiye 1 milyon 277 bin 380 lira ceza uygulayan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında 367 kişiye de 89 bin 528 lira ceza yazdı.

Uygulama ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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