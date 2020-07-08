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Aktüel

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:47:17 -
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 araç sahibine 260 bin lira ceza

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ve eksikleri bulunan 637 araç sürücüsüne 260 bin lira idari para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı yerlerinde toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Denetlenen 6 bin 120 araçtan 5'i trafikten men edildi, servis güzergahı dışında faaliyet gösteren, korsan taşımacılık yapan ve muayene sürelerini 2 defa geçiren 630 araca da 247 bin lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmayan ile maskesiz yolcu taşıyan 7 toplu ulaşım aracının sahibine de 13 bin lira ceza yazıldı.


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