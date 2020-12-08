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Aktüel Samsun'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Aktüel

Samsun'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:33:34 -
Samsun'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vaka sayısının son dönemde en fazla arttığı iller arasında bulunan Samsun merkez ve ilçelerinde sorumluluk alanlarındaki mahallelerde Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışması yürüttü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 46 ekip, 147 mahallede 879 kişiyi kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, kurallara uyulması uyarısında bulundu.

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