Samsun’da konut satışları azaldı

2019 yılı Haziran ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayma göre yüzde 46,8 ve bir önceki aya göre ise yüzde 25,3 oranında azalarak 1115 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı “Samsun konut satışı” konuşunda bilgilendirme yaptı.

Haziran ayında 1115 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Haziran ayı itibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayma göre yüzde 46,8 ve bir önceki aya göre yüzde 25,3 oranında azalarak 1115 adet oldu. Samsun, 1115 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,8’lik pay alarak 16’ncı sırada yer aldı.

Haziran ayında Samsun’daki ipotekli konut satışı sayısı 131 adet oldu

2019 yılı Haziran ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 11,7’si ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 32’nci sırada aldı, Samsun’da 2019 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 83,8 oranında azaldı.

Haziran ayında Samsun’da diğer satış türleri sonucunda 984 konut el değiştirdi

Samsun’da 2019 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 23,6 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 88,3) sıralamasına göre 50’nci şırada yer aldı.

Samsun’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 45,7 iken, ikinci el satışların payı ise yüzde 54,3 olarak gerçekleşti.