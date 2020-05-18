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Samsun’da konut satışında korona etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından nisan ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 azaldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:43:18 -
Samsun’da konut satışında korona etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından nisan ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 azaldığı açıklandı.


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından nisan ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Samsun’da 2020 yılı nisan ayında 754 konut satıldı. Bu rakama göre konut satışlarında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,3 bir önceki aya göre ise yüzde 56,5 oranında azalma oldu. Samsun bu rakamla Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,8’lik pay alarak 17’inci sırada yer aldı. Samsun’da 2020 yılı Ocak ve Nisan ayları arasını kapsayan il üç aylık dönemde yapılan toplam konut satışı ise 6 bin 489 adet oldu.



Yüzde 36,2’si ipotekli satıldı


2020 yılı Nisan ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 36,2’si ipotekli olarak satıldı. Diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konutların oranı ise yüzde 63,8 olarak gerçekleşti. 2020 Nisan ayında Samsun’da ipotekli konut satışı sayısı 273, diğer satış türleri sonucunda ise 481 konut el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 23,7, diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise yüzde 65,9 oranında azaldı.

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