  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun'da kontrolden çıkan cip su kanalına düştü
Yerel

Samsun'da kontrolden çıkan cip su kanalına düştü

Samsun'da kontrolden çıkan cip, 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi. Araç sürücüsü, ters dönen cipin camlarından dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:24:00 -
Samsun'da kontrolden çıkan cip su kanalına düştü

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çangallar Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 ZZ 900 plakalı cip sürücüsü Ümit Ç. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki 2 metre derinliği olan su kanalına devrildi.

Araç sürücüsü, ters dönen cipin camlarından dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gerekli incelemelerin ardından kanala düşen cip, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi
Dünya

Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi

Mısır'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ülkesindeki medyaya 'Türkiye ve Erdoğan karşıtı haber yapmama' çağrısının üzerinden 30 gün..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara
Dünya

Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Hindistan'da mide bulandıran anlara kameralara yansıdı. Hindistan'ın yöresel etkin..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay