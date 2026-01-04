Samsun’da kentsel dönüşüm hızlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan, AK Parti 97. Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada kentte devam eden kentsel dönüşüm sürecine ilişkin son durumu paylaştı.

AK Parti 97. Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı, SBB Atakum Sanat Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun’da 2025 yılında 21 bin 654 yeni üyenin AK Parti’ye üye olduğunu, böylece toplam üye sayısının 256 bin 185’e yükseldiğini ifade etti. Ardından söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehirdeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Yüzde 80 anlaşma tamam”

"Gülsan Sanayi Sitemizdeki kentsel dönüşüm görüşmelerimizi yapıyoruz. Yüzde 80’lik bir görüşme ve anlaşma oranına şu anda gelmiş bulunuyoruz. Buradaki vatandaşların memnuniyetiyle süreç devam ediyor. Aynı şekilde İlkadım’da da 5 bölge belirledik. Birinci bölgede yüzde 100, ikinci bölgede yüzde 90 ve diğer bölgelerde de anlaşma görüşmeleri devam ediyor. Hatta şu anda çalışma alanı olarak belirlemediğimiz alanlarda vatandaşların kendi içinde kendileri tarafından bir anlaşma sağlanarak, ‘Yüzde 50’yi biz yakaladık, bizim bölgelerimizi de kentsel dönüşüm alanı içerisine dahil edin’ şeklindeki talepleriyle karşılaşıyoruz. Bu da kentsel dönüşümün bu bölgede insanların arzularına uygun bir şekilde, mağduriyet oluşturmadan devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz öncelikle bin 500 konutu burada dönüştürmek. Atakum ilçemizde de yine talep olan bölgeler var. Atakum Belediyesiyle beraber de çalışıyoruz. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle alan belirleyerek Atakum’da da kentsel dönüşüme başlamış olacağız."

"Samsun-Mersin Tren Hattı, Samsun’u geleceğe taşıyacak"

OSB’lerin alanlarını artırdıklarına dikkat çeken Başkan Doğan, "Son 2 yılda, 50 yılda tahsis ettiğimiz alan kadar yeni alan tahsis etmiş olduk Samsun’un sanayi bölgelerinde. İstihdamda yüzde 50 artış sağlandı. İstihdamın yüzde 50 artış sağlaması, göçün engellenmesinde önemli bir etkidir. Bunun tarıma ve hayvancılığa da yansıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu ihtiyaçların ileride oluşturabileceği yol, altyapı, içme suyu, şehir planlaması gibi ihtiyaçları da şimdiden göz önüne alarak çalışmalarımızı gayretle devam ettiriyoruz. En önemlisi Samsun-Çorum, dolayısıyla Samsun-Mersin Tren Hattıdır diye düşünüyorum. Çünkü Samsun önemli bir liman kenti, önemli bir lojistik şehir. Mersin’den gelen yükün Rusya’ya, Ukrayna’ya, Kuzey’e, Kuzey Avrupa’ya bir şekilde ulaşmasını sağlamak Samsun üzerinden oluyor. Buradaki boğaz trafiğine girmek istemeyen gemilerin taşıdığı yükün Samsun’a, Samsun treniyle inmesi, Samsun’un gelişimini çok daha ileriye taşıyacaktır. Güney-Kuzey hattındaki bu ulaşım aksının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da çok önemsendiğini ifade etmek istiyorum. Sayın milletvekillerimizin bu konuda çok büyük bir gayreti var. Allah nasip eder inşallah burayı da faaliyete geçirecek şekilde en azından temel atma süreci ve çalışma süreci başladığında Samsun’un Türkiye’nin çok daha fazla gündeminde olacağını, Samsun’un sanayi tarafıyla, üretim tarafıyla, genç nüfusuyla daha fazla insanların gözünün önüne geleceğini ve bunun Samsun’un zenginleşmesine, ihracatına ve potansiyeline önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Tüm gayretimiz Samsun’u daha da ileriye taşımak, Samsun’u geleceğe taşımak, Samsun’un evlatlarının Samsun’da işini, aşını bulduğu ve Samsun’da yaşarken diğer şehirlerden aşağı olmayan, hatta yukarı olan bir şehir konforunu Samsunluların yaşamasını sağlamak. Tüm gayretimiz buna dönük" dedi.

Baraj için izinler alındı

Ladik, Kavak, Havza ve Asarcık gibi ilçeleri ilgilendiren barajın yapımı için gerekli izinlerin alındığına dikkat çeken Doğan, "Özellikle Ladik ilçemiz ve Asarcık ilçemizin kireçli suyla bir imtihanı var. Kavak’ta bazen içme suyu sorunu yaşıyoruz. Havza’da 10 milyon metrekareye çıkmış bir organize sanayi bölgesinin hem sanayi alanının içme suyu ihtiyacı hem de bu sanayi alanında istihdam edilecek yeni nüfusun içme suyu ihtiyacını giderecek şekilde Çiçekyazı Barajı’nı yapmak üzere de izinlerini aldık. Bu yıl bitmeden de Kavak Çiçekyazı Barajı’nın temelini atarak Ladik ve Asarcık ilçelerimizde kireçsiz suyu, diğer ilçelerimizde de su alternatiflerini sağlamış olacağız" diye konuştu.

Milletvekili Yılmaz: 2,5 yılda 455 bin bağımsız bölüm inşa edildi

Kahramanmaraş depreminin ardından çok kısa sürede inşa edilen 455 bin bağımsız bölümün dünyadaki en büyük başarı hikâyelerinden biri olduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "2023 depreminde hepimizin bildiği gibi 52 bin insanımızı kaybettik. 600 bin civarında bağımsız bölüm yerle bir oldu. AK Parti bu geçtiğimiz 2,5 sene içerisinde 455 bin yeni bağımsız bölümü inşa etti. 455 bin aileyi yeni ev sahibi yaptı. Dünyada böyle bir başarı öyküsünü yazabilecek başka bir ülke yok, başka bir ülkenin bir siyasi hareketi de yok. Bunun tek bir açıklaması var. Ben de bir mühendisim. Ömrüm boyunca ülkenin inşası ve ihyasıyla ilgili konularla ilgilendim, onlarla uğraştım. Neyin ne kadar zamanda yapılabileceğiyle ilgili konuya azıcık baktığınızda bunu görebilecek kadar bir tecrübem var. Samimi söylüyorum, bu dünyanın en büyük başarı öykülerinden bir tanesidir" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın da katıldığı toplantının ikinci bölümü basına kapalı bir şekilde devam etti.