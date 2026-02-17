Samsun’da kavşakta can pazarı! Çimento yüklü dev kamyon cipi altına aldı
Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen feci kaza, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kontrolden çıkan çimento yüklü dev bir kamyon, kavşak içerisinde seyir halinde olan lüks ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip hurda yığınına dönerken, kamyondaki tonlarca çimento yola saçıldı.
Samsun’da kamyonla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.
V.K’nin kullandığı 55 ARF 307 plakalı çimento yüklü kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde kavşak içerisinde T.D. idaresindeki 61 TD 895 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada cip sürücüsü ile yanındaki S.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle kamyondaki çimentoların bir kısmının yola saçılması sonucu kavşak bir süreliğine trafiğe kapandı.
Kavşak, kazaya karışan araçların ve yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.