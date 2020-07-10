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Aktüel

Samsun'da kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli 34 gün sonra yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:30:08 -
Samsun'da kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli 34 gün sonra yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan zanlı 34 gün sonra yakalandı.

Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'nde 6 Haziran'da Barış İ. (27) ile Yavuz B. (27) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yavuz B, caddedeki bir dükkandan aldığı bıçakla Barış İ'yi sırtından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama bulunan şüpheliyi Adalet Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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