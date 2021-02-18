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Gündem Samsun'da karla mücadele çalışmalarında 900 ton solüsyon ve 600 ton tuz kullanıldı
Gündem

Samsun'da karla mücadele çalışmalarında 900 ton solüsyon ve 600 ton tuz kullanıldı

Samsun'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 900 ton solüsyon, 600 ton tuz ve 1800 ton kırma taş kullanıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:33:00 -
Samsun'da karla mücadele çalışmalarında 900 ton solüsyon ve 600 ton tuz kullanıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, YEDAŞ Bölge Müdürlüğü ve Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün kurum amirleri ve temsilcilerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk alanında 4 bin 542 kilometre yol ağı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesince 23 greyder, 37 traktör beko, 11 lastikli loder, 25 kar bıçaklı kamyon, 12 kamyon, 17 mini case, 10 dozer ve 15 solüsyon tankeri olmak üzere 150 iş makinesi ile 240 personelle karla mücadele çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesine ait grup yollarında 32 mahalle yolunun kapalı olduğu, bu yollarda genişletme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda bugüne kadar 900 ton solüsyon, 600 ton tuz ve 1800 ton agrega (kırma taş) kullanılmıştır. YEDAŞ Bölge Müdürlüğünün tel kopması, direk yıkılması ve buz yükü gibi nedenlerle karın etkili olduğu ilk gün 1450 trafosu enerjisiz kalmış, arızalara 65 ekip ve 250 çalışan ile müdahale edilerek 162 trafoya düşürülmüştür. Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünün elektrik arızası kaynaklı 673 abonesine internet ve telefon hizmeti verilememekte olup, ayrıca elektrikten kaynaklı 8 baz istasyonu arızası bulunmaktadır. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında kapalı yol bulunmamaktadır. İl Sağlık Müdürlüğünce kar yağışının etkili olmaya başladığı günden bugüne 27 vakaya müdahale edilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ise 7 ihbar gelmiş, koordinasyon sağlanarak olaylara müdahale edilmiştir."

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