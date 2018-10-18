THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Samsun'da karı-koca marketteki güvenlik kamerasına takılınca…

Marketten içki, bebek bezi ve havlu çaldıkları iddia edilen karı-koca, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:49
Samsun'da karı-koca marketteki güvenlik kamerasına takılınca…

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 1'i kadın 2 kişi, içki, bebek bezi ve havlu çalarak marketten ayrıldı. Market çalışanları ürünlerin bulunduğu rafların boş olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve hırsızlık olayının farkına vardı. Hırsızların 649 lira değerinde 3 şişe içki, 100 lira değerinde bebek bezi ve 20 lira değerince havlu çaldıkları tespit edildi. Olay daha sonra polis ekiplerine bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak olayla ilgili C.A. (51) ve karısı S.A.'yı (46) yakalayarak gözaltına aldı. Karı-koca, Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen C.A. ve S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:49
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da korkutan deprem!
    1. Amasya'da korkutan deprem!
    2. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Londra'da
    3. Taksiciler polis baskını
    4. Yıldırım açıkladı! Islak kağıt kalkıyor
    5. HDP: CHP bizden niye korkuyor?
    6. Mehdi Eker, Maarif okulu açılışı için..
    7. Rigobert Song, futbola geri döndü
    8. Göçmen faciasına 11 tutuklama!
    9. Angela Merkel, Avrupa'yı böyle uyardı:..
    10. 13 kişiyi yedi! 150 kişilik ekip..
    11. Bakan Mustafa Varank, Gaziantepli..
    12. Hazar Gölü'nde kale tespit edildi
    13. İzmir'deki kazaya ilişkin soruşturmada..
    14. Mahalleli ayağa kalktı! Faciadan dönüldü
    15. Rusya'da L-39 tipi uçak düştü
    16. Adem Ljajic, Beşiktaş'a neden..
    17. Elazığ'da sulama kanalından gelen sesi..
    18. TFF 8 haftalık VAR istatistiklerini..
    19. Sapkın Youtuberden rezil ifade!
    20. Başsavcılık'tan önemli 'Kaşıkçı'..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı