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Yerel

Samsun’da kar sürprizi: Akdağ bembeyaz

Samsun’un Ladik ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:40:44 -
Samsun’da kar sürprizi: Akdağ bembeyaz

Samsun’un Ladik ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Ladik ilçesindeki Akdağ’da etkili olan kar yağışı Büyükşehir Belediyesinin tesislerinin de olduğu bölgeyi beyaza bürüdü.


Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Kayak Merkezi’nde çekilen görüntüler, belediyenin ve Başkan Mustafa Demir’in sosyal medya hesaplarından, “Samsunumuzun muhteşem güzelliklerinden biri olan Ladik Akdağ, dün gece yağan kar ile beyaza büründü. Mayıs ayında gelen bu mükemmel kar manzarasını sizlerle paylaşmak istedik” şeklinde paylaşıldı. Paylaşım büyük beğeni aldı.

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