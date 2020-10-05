  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 18 bin 535 lira para cezası
Aktüel

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 18 bin 535 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:16:13 -
Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 18 bin 535 lira para cezası

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye toplam 18 bin 535 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Ladik, Terme, Bafra, Kavak, 19 Mayıs, Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçelerdeki sulak alanlarda uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde kaçak balık avladığı tespit edilen 16 kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 18 bin 535 lira ceza kesildi.

Uygulamalarda ele geçirilen 12 balık ağı ve 2 tekne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Spor

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişkisi dillerden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada Beşiktaş’ı karıştırdı...
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay