  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı
Aktüel

Samsun'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:57:39 -
Samsun'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde aç kalan hayvanlar için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma bünyesinde kurulan Hayvan Durum İzleme birimince, Çarşamba ilçesinde sokak hayvanlarının durumu gözlemlendi.

Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.

Timin, sokakta aç kalan hayvanlara yiyecek bırakmaya devam edeceği bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ..
CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Gündem

CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışı..
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay