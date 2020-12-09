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Aktüel Samsun'da iş insanından Kovid-19 ile mücadelede "oksijen" desteği
Aktüel

Samsun'da iş insanından Kovid-19 ile mücadelede "oksijen" desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:00:10 -
Samsun'da iş insanından Kovid-19 ile mücadelede "oksijen" desteği

SAMSUN (AA) - Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt, kentteki hastanelerde artan oksijen gazı ihtiyacını karşılamak için şirket bünyesindeki hava ayrıştırma tesisini bedelsiz olarak Samsun İl Sağlık Müdürlüğü kullanımına sundu.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık tesislerinde oksijen gazı ihtiyacının arttığına işaret edildi.

İhtiyacı karşılamak için Yeşilyurt Demirçelik Grupla yapılan görüşmeler sonucunda, şirket bünyesinde bulunan hava ayrıştırma tesisinin Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü kullanımına bedelsiz olarak verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kararı alarak hastanelerimiz ve tedavi sürecinde bulunan hastalarımız için hayatı, yaşamı temsil eden oksijeni, sağlık tesislerimizin kullanımına sunan Yeşilyurt Demirçelik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt'a, hem bu kritik dönemde sağlığa verdiği önemli destekten dolayı, hem de milletçe zor günlerde ne kadar büyük bir güçle birlikte hareket edebildiğimizi bir kez daha gösterdiği için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz."

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