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Samsun'da insanlık ölmemiş dedirten olay!

Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. İnsanlık ölmemiş dedirten genç, ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağladıktan sonra yoluna çorapla devam etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:41
Samsun'da insanlık ölmemiş dedirten olay!

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti. Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

YARDIMSEVER GENCE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım ettiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:41
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