0553 313 94 23

Samsun’da ilk 6 ayda 403 yapı ruhsatı verildi

Samsun, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 403 bina ile (yüzde 1,79) Türkiye genelinde 18.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:59
Samsun’da ilk 6 ayda 403 yapı ruhsatı verildi

Samsun, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 403 bina ile (yüzde 1,79) Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Ocak-Haziran 2019 dönemi Samsun yapı izin istatistikleri hakkında bilgilendirme yaptı.



Türkiye’de 18. oldu


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Samsun 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 403 bina ile (yüzde 1,79) Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı.



Yapıların yüzölçümü 519 bin metre kare


2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Samsun, yapı ruhsatı verilen 519 bin metre kare alan ile Türkiye’de 16. sırada yer aldı. Samsun’da yapı ruhsatı verilen toplam alanın yüzde 40,48’i (210 bin metre kare) konut kullanım alanı, yüzde 45,53’ü (236 bin metre kare) konut dışı kullanım alanı ve yüzde 13,99’u (73 bin metre kare) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Yapıların toplam değeri 915 milyon lira


Samsun’da 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 915 milyon lira olup bu değer ile Türkiye’de 15. sırada yer aldı.



Daire sayısı 1759


Samsun, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 1759 daire ile 21. sırada yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Depremi engelleyemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz"
    1. "Depremi engelleyemeyiz ama..
    2. Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i..
    3. Belediyede PKK adına faaliyet yürüten..
    4. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç..
    5. Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam..
    6. Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik..
    7. Fikirtepe metrobüs alt geçidini su..
    8. İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle..
    9. Mustafa Destici'den dikkat çeken..
    10. Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin..
    11. Van Büyükşehir Belediyesi..
    12. Danişment köyü Güney Fransa’nın..
    13. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları..
    14. Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat..
    15. Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla..
    16. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    17. Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün..
    18. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    19. AK Partili Ünal: "AK Parti 18. kuruluş..
    20. Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon
    21. Hakkari’de başıboş köpeklere yiyecek..
    22. Muhtar okul boyadı
    23. Mamak’ta kültür gezileri başlıyor
    24. Yaz akşamlarına yoğun ilgi
    25. Kayseri heyeti Ağrı’da incelemelerde..
    26. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
    27. 400 bin sazan yavrusu Karakaya..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Malazgirt’e “4. Tarihi Roman ve..
    30. Bakan Çavuşoğlu: “Biz AB’ye diyoruz ki..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!