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Gündem Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı
Gündem

Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

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Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

Samsun-Sinop karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

N.A. idaresindeki 17 FY 329 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunda kontrolden çıkarak İ.A.'nın kullandığı 16 ACR 240 plakalı otomobille çarpıştı.
 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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