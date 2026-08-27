Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Samsun-Sinop karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
N.A. idaresindeki 17 FY 329 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunda kontrolden çıkarak İ.A.'nın kullandığı 16 ACR 240 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekonomi
Cevdet Yılmaz: Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamakta