Samsun'da iki otomobil çarpıştı! 5 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştı, 5 kişi yaralandı.25 Haziran 2019 Salı 09:24
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hasan Öztürk idaresindeki 55 JS 363 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Pakun kavşağında, Selim Uyanık'ın kullandığı 34 FR 1082 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Şennur, Melike ve Ömer Faruk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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