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Aktüel Samsun'da hazan rengine bürünen ormanlar ilgi çekiyor
Aktüel

Samsun'da hazan rengine bürünen ormanlar ilgi çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:25:40 -
Samsun'da hazan rengine bürünen ormanlar ilgi çekiyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da "Subasar Ormanları" olarak bilinen, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çakırlar Korusu, aralık ayında çeşitli renk tonlarıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı olmasına rağmen Atakum ilçe merkezine 19 kilometre mesafede yer alan Çakırlar ‎Korusu'ndaki subasar ormanları ile Çakırlar Mahallesi ormanları, hazan renklerine büründü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 22 hektarlık alanı kaplayan Çakırlar Korusu, her mevsimde farklı renk tonları sergiliyor. Korudaki yeşil tonlar, aralık ayında yerini sarı ağırlıklı renklere bırakıyor.

Dişbudak, kara gürgen, doğu gürgeni, meşe, Akdeniz defnesi, geyik dikeni, papaz külahı, barut ağacı gibi türlerin bulunduğu ve farklı tonların görülebildiği orman, bu dönemde fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Samsun Turizm Derneği Başkanı Dilek Genç, AA muhabirine, doğa harikası Çakırlar Korusu ve ormanlarının ilgi çektiğini belirterek, Subasar Ormanları'nın doğal yaşam ve turizm için önemli bir alan haline geldiğini söyledi.


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