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Aktüel

Samsun’da fiziksel mesafeli cuma namazı

Camilerde namaz kılma yasağının kalkmasının ardından Samsun’da cuma namazı cemaatin yoğun katılımıyla fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:43:47 -
Samsun’da fiziksel mesafeli cuma namazı

Camilerde namaz kılma yasağının kalkmasının ardından Samsun’da cuma namazı cemaatin yoğun katılımıyla fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde kılındı.


Korona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun şartları sağlayanlar bugün kapılarını cemaate açtı. Samsun’da da belirlenen camilerde cuma namazı cemaatin yoğun katılımıyla fiziksel mesafe kuralına uygun olarak eda edildi. Cami avlularına sığmayan cemaat sokaklara ve meydanlara taştı. Cemaatle sadece cuma namazının farzı kılındı, sünnetler ise evde eda edildi.


Uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılmanın oldukça mutluluk verdiğini ifade eden vatandaşlar, “Cemaatle namaz kılmak çok güzel bir duygu. Çok özlemişiz. Allah bu koronalı günleri bir daha bize göstermesin. Bu mikrop inşallah bir an önce memleketimizin başından gider. Sünnetlerimizi de evde kılacağız. Evde durmaktan sıkılmıştık, cemaatle namazımızı kılmaktan ayrıca mutluyuz” dediler.


Samsun’da yoğun katılımla gerçekleşen cuma namazı havadan da görüntülendi. Uzun bir zamandan sonra toplu kılınan cuma namazı, güzel görüntüler oluşturdu.

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