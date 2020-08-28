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Aktüel Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:22:07 -
Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuğun ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden çocuğunu ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Doğan Yılmaz'ın (18) ölümüyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Mermi çekirdeğinin vücuda giriş çıkış deliklerinin zeminden yüksekliği göz önünde bulundurularak mermi traje yolunun Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinde analizi yapılarak atışın gelebileceği bölge ve alanların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Drone yardımıyla söz konusu bölgenin havadan keşfi ve fotoğraflaması yapılarak, mayın arama dedektörleri ile bölgede boş kovan ve mermi çekirdeği araması yapılmış, şüpheli 1 şahsa ait ev ve bahçesinde yapılan arama neticesinde 1 adet boş kovan ile bahçede bulunan bir ağaç üzerinde 2 adet mermi giriş deliği bulunmuştur. Atış yapılan yerin mermi traje yolunun ölen şahsın bulunduğu yeri gösterdiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya el konulmuş ve 27.08.2020 günü gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5 şahıs cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış, 2 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkeme tarafından 'olası kast ile öldürme' suçundan tutuklanarak aynı gün Çarşamba Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


- Olay

Samsun'un Terme ilçesinde 4 gün önce ailesiyle Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etmişti.

Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye götürülürken hayatını kaybetmiş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

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