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Aktüel Samsun'da fındık toplarken göğsüne kurşun isabet eden çocuk öldü
Aktüel

Samsun'da fındık toplarken göğsüne kurşun isabet eden çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:21:54 -
Samsun'da fındık toplarken göğsüne kurşun isabet eden çocuk öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna kurşun isabet eden çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan ve ailesi ile çalışmak için Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın (15) göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kurşunun nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.



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