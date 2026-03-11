  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor! 11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü) Savaş planı elinde patladı: Sarı şeytan Trump, Çıkış Yolu Arıyor! İsrail'den İran itirafı! 11 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran ordusundan dikkat çeken açıklama! ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı yok edildi Siyonist teröristler kafeyi vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti Savaşlar ihtiyar Avrupa'yı uyandırdı! "Her şeyi yapmalıyız" İran'dan yeni misilleme! İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı Siyonist teröristler Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
Yerel Samsun’da FETÖ üyesi yakayı ele verdi
Yerel

Samsun’da FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Samsun’da FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Samsun’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan araştırma ve takip sonucu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp aranan İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.B., tutuklanarak Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

