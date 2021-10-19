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Gündem Samsun'da FETÖ operasyonu! 6 zanlı yakalandı
Gündem

Samsun'da FETÖ operasyonu! 6 zanlı yakalandı

Samsun'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:23:00 -
Samsun'da FETÖ operasyonu! 6 zanlı yakalandı

Samsun'da, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İzmir, Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun'un İlkadım, Atakum, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde yapılan çalışma sonucu; iki eski askeri okul öğrencisi, meslekten ihraç edilen öğretmen, aktif görevde öğretmen, meslekten açığa alınan öğretmen ile avukat yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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