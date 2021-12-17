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Siyaset Samsun'da feci kaza: Yaralılar var
Siyaset

Samsun'da feci kaza: Yaralılar var

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 21:42:00 - 2021-12-17 21:52:08
Samsun'da feci kaza: Yaralılar var

Semra S. idaresindeki 55 AFT 480 plakalı otomobil, Batıpark mevkisinde refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Büşra K, Kader K, Fatma Nur Y. ve Havva M. yaralandı.

Çevredekiler ile 112 Acil Servis ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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