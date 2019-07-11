Samsun'da feci kaza! İzinsiz aldığı otomobil devrildi Samsun’un Atakum ilçesinde, teyzesine ait otomobili izinsiz alan 15 yaşındaki A.A., kaza yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde 15 yaşındaki A.A., teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili izinsiz alarak aynı yaştaki 5 arkadaşıyla gezintiye çıktı. Samsun'da teyzesinden izinsiz aldığı otomobile arkadaşlarını dolduran 15 yaşındaki çocuk, kaza yaptı. Otomobilin devrildiği kazada aynı yaştaki bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Otomobil devrildi Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobil, A.A.'nın kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuk öldü Tedaviye alınan yaralılardan 15 yaşındaki Ömer Tuğrul Çakar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.